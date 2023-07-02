В Красноярском крае три человека погибли после обработки погреба серной шашкой

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В Минусинске три человека погибли, подростка госпитализировали после обработки погреба серной шашкой
Жители дома обрабатывали помещение погреба серной шашкой, которую применяют, чтобы избавиться от бактерий, плесени, грибка, насекомых.
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Мария Фирсова