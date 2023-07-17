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В Красноярском крае туристка погибла после удара молнии

17 июля 2023, 09:24

Фото:istockphoto/Remains

16 июля 14 туристов отправились в поход в природный парк «Ергаки», четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они были на высоте 400 метров, началась гроза.
От удара молнии альпинистка погибла, а двое мужчин получили травмы ног. Четвертый альпинист не пострадал. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На месте ЧП работают сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа. По факту гибели туристки началась проверка.


Ранее в Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, а его друг пострадал.

Несовершеннолетние приятели пасли коров, когда погода резко испортилась, начался дождь с грозой. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».

Подростки решили спрятаться под деревом. Местные жители сообщили, что молния в какой-то момент ударила по дереву, под которым стояли несовершеннолетние. Один из парней погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает портал.

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#ЧП
#альпинизм
#молния
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Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку-подростка доставили в больницу Темрюкского района
17 июля 2023, 09:13

Фото:iStock/sudok1

Девочка-подросток, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, госпитализирована в реанимационное отделение Темрюкской центральной больницы.
«Да, в реанимационном отделении», — сообщили в приёмном отделении больницы, пишет РИА Новости.
Сколько времени 14-летняя девочка проведет в реанимации не сообщается. По предварительным данным, у подростка закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков.
При этом он уточнил, что родители ребенка погибли. По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крымский мост
#ЧП
#Крым
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В Туве пропали пять сборщиков ореха, которые ушли в тайгу в начале июля
17 июля 2023, 08:54

Фото:istockphoto/daniilphotos

В Туве спасатели ищут пятерых сборщиков кедровых орехов, в их числе один подросток, которые ушли в тайгу в начале июля.
Тувинский поисково-спасательный отряд МЧС России проводит поиски в Тес-Хемском районе. Сообщается, что люди ушли в тайгу 6 июля.

Заявление о пропаже родственники подали на прошедших выходных, сообщает в региональном главке МВД.

Ранее сообщалось, что в Туапсе после подтоплений, вызванных ливнями, нашли тело 15-летнего подростка.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Число погибших во время подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек. Поиски пропавшей 23-летней девушки продолжаются.

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#ЧП
#поиск
#спасатели
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В Ирландии на ралли погибли гонщики
17 июля 2023, 08:20

Фото:iStock/SergeyPankratov

Авария случилась недалеко от поселка Баллимот на шестом участке гонки. Соревнования были остановлены. Погибли два гонщика.
Ирландская полиция и Федерация автоспорта Ирландской Республики инициировали расследование.

Международная автомобильная федерация (FIA) выразила соболезнования в связи с происшествием, сообщает сайт Национального автоспорта в Ирландской Республике.
 
Ранее, 12 июля, автогонщик Иван Куренбин погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Вместе с Куренбиным в машине находилась 32-летняя мотогонщица Татьяна Игушина. Тела погибших обгорели до неузнаваемости.

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#гонщик
#Ирландия
#ДТП
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Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы
17 июля 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Boyloso

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рекомендовал отдыхающим на полуострове оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
РИА Новости пишет, что в Крыму создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
 
Ранее мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
#мост
#ЧП
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В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
17 июля 2023, 07:34

Фото: iStock/Fascinadora

В Минтрансе РФ сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах, при этом опоры не пострадали.
«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», - говорится в сообщении ведомства.
При этом информацию о повреждении опор, ранее появившаяся в некоторых СМИ, в Минтрансе не подтвердили. Уточняется, что сейчас специалисты продолжают обследовать состояние Крымского моста.

Напомним, движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП. Подробности пока не сообщаются.

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#Крымский мост
#Минтранс РФ
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Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 07:21

Фото: сайт Кремля

Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков.
 
При этом он уточнил, что родители ребенка погибли. По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

Напомним, движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП. В ближайшее время правоохранительные органы должны предоставить подробности происшествия.

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Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00
#Крымский мост
#Вячеслав Гладков
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Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00
17 июля 2023, 07:03

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00 утра понедельника. Об этом он рассказал в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
«Только что переговорил с Первым заместителем Министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться», - сказал Аксенов.

При этом от уточнил, что информация о работе паромного сообщения также будет уточнена до 09.00. Глава республики добавил, данные о возобновлении автомобильного сообщения уже в ближайшее время озвучит Минтранс. На данный момент, по его словам,  для передвижения стоит использовать сухопутный маршрут.

Однако о причинах происшествия, по словам главы Крыма, сообщат правоохранительные органы. Аксенов уточнил, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, Минтранс РФ и республики Крым. При этом он призвал всех доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, сейчас движение на Крымском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия.

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На Сахалине двух москвичей задержали за передачу взятки


#Крымский мост
#Сергей Аксенов
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У жителей Египта выявлены симптомы неустановленного заболевания
17 июля 2023, 06:35

Фото: iStock/Diy13

В Минздраве Египта проинформировали, что у группы жителей деревни Эль-Аликат к югу от Каира были выявлены симптомы неизвестной болезни. Уточняется, что заболевшие жалуются на повышенную температуру, ломоту в костях, головокружение и рвоту, пишет Lenta.ru.
«Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи, у пациентов были взяты анализы», — цитирует издание сообщение египетского Минздрава.

В публикации говорится, что госпитализация никому не понадобилась. При этом около 200 местны жителей жалуются на симптомы неизвестного заболевания.

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#Египет
#болезнь
#симптомы
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На Сахалине двух москвичей задержали за передачу взятки
17 июля 2023, 06:04

Фото: iStock/Atstock Productions

В Сахалинской области прокурату​ра утвердила обвинительные заключения в отношении двух москвичей за посредничество во взяточничестве и покушение на мошенничество. Об этом пишет RG.RU.
По информации издания, житель Москвы прибыл на Сахалин с целью оказания помощи знакомым избежать уголовной ответственности. Для этого он планировал выступить в роли посредника при передаче взятки на сумму четырнадцать миллионов рублей судье и правоохранителям.

Кроме того, в преступление должен был участвовать адвокат Московской коллегии, прибывший по приглашению злоумышленника.

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#взятка
#Сахалин
#москвичи
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