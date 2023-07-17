В Красноярском крае туристка погибла после удара молнии

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16 июля 14 туристов отправились в поход в природный парк «Ергаки», четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они были на высоте 400 метров, началась гроза.
От удара молнии альпинистка погибла, а двое мужчин получили травмы ног. Четвертый альпинист не пострадал. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
На месте ЧП работают сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа. По факту гибели туристки началась проверка.
Ранее в Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, а его друг пострадал.
Несовершеннолетние приятели пасли коров, когда погода резко испортилась, начался дождь с грозой. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».
Подростки решили спрятаться под деревом. Местные жители сообщили, что молния в какой-то момент ударила по дереву, под которым стояли несовершеннолетние. Один из парней погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает портал.
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На месте ЧП работают сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа. По факту гибели туристки началась проверка.
Несовершеннолетние приятели пасли коров, когда погода резко испортилась, начался дождь с грозой. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».
Подростки решили спрятаться под деревом. Местные жители сообщили, что молния в какой-то момент ударила по дереву, под которым стояли несовершеннолетние. Один из парней погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает портал.
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Мария Фирсова