В Красноярском крае в аварии погибли три человека

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Смертельное ДТП случилось в Красноярском крае.
Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.
На дороге организовано реверсивное движение. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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«Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», - сообщили в МВД.
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Мария Фирсова