В Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер

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Фельдшер погибла в машине скорой помощи, которая вылетела с трассы под Красноярском.
В аварии пострадали пациентка и водитель, информирует региональный главк МВД.
Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель спецтранспорта ехал со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина съехала с трассы и опрокинулась.
47-летняя фельдшер скорой помощи скончалась на месте ДТП. Водитель и 54-летняя пациентка доставлены в Ачинскую районную больницу.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель спецтранспорта ехал со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина съехала с трассы и опрокинулась.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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Мария Фирсова