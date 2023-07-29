В Красноярском крае в пожаре погибли три человека

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В Дзержинском районе в жилом доме вспыхнул пожар, погибли три человека.
Об этом пишет пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
Пожар удалось ликвидировать в 01:55 на площади 50 кв. м. Спасатели обнаружили троих погибших (два взрослых и один ребёнок).
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. С огнём боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
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Пожар удалось ликвидировать в 01:55 на площади 50 кв. м. Спасатели обнаружили троих погибших (два взрослых и один ребёнок).
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Мария Фирсова