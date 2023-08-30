В Красноярском крае верёвка убила школьника на детской площадке

Фото: istockphoto/Yaraslau Saulevich
9-летний мальчик погиб во время игры на детской площадке.
ЧП случилось днём 30 августа в селе Большая Косуль в Боготольском районе. Мальчик приехал вместе с семьей навестить родственников.
В прокуратуре сообщают, что причиной смерти ребёнка стала верёвка. Она обмоталась вокруг шеи мальчика. При этом верёвки не должно было быть на игровой площадке, она «не предусмотрена конструкцией игрового комплекса и была установлена самовольно». «МК Красноярск» пишет, что веревкой оказался пояс от халата, с которым дети играли на площадке. Вместе с погибшим мальчиком была его 4-летняя сестра и 8-летний мальчик.
Мальчик умер на месте от перелома шейных позвонков.
Сообщается, что погибший мальчик воспитывался в благополучной многодетной семье.
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В прокуратуре сообщают, что причиной смерти ребёнка стала верёвка. Она обмоталась вокруг шеи мальчика. При этом верёвки не должно было быть на игровой площадке, она «не предусмотрена конструкцией игрового комплекса и была установлена самовольно». «МК Красноярск» пишет, что веревкой оказался пояс от халата, с которым дети играли на площадке. Вместе с погибшим мальчиком была его 4-летняя сестра и 8-летний мальчик.
Сообщается, что погибший мальчик воспитывался в благополучной многодетной семье.
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Мария Фирсова