В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya
В Красноярском крае автобус сдуло ветром с дороги.
Об этом пишет управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.
Автобус вёз из Шарыпово в Красноярск15 пассажиров. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
За рулем автобуса находился 57-летний водитель. Из-за бокового ветра автобус оказался в кювете и опрокинулся на правый бок.
Подробности аварии выясняют.
Ранее массовая авария случилась на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада. В ДТП никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.
Читайте также:
В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин
В Москве из-за снегопада цены на такси взлетели в 2 раза
В России объём нераспроданного жилья побил новый рекорд
Автобус вёз из Шарыпово в Красноярск15 пассажиров. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
Подробности аварии выясняют.
Ранее массовая авария случилась на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада. В ДТП никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.
Читайте также:
В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин
В Москве из-за снегопада цены на такси взлетели в 2 раза
В России объём нераспроданного жилья побил новый рекорд
Мария Фирсова