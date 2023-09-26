В Красноярском крае военный получил 1,5 года колонии за самоволку

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В Красноярском крае рядового ВС РФ приговорили к полутора годам колонии за уклонение от воинской службы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Красноярского гарнизонного военного суда.
Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.
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