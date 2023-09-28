В Красноярском крае женщина 15 лет скрывала убийство младенца

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В Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Об этом пишет АиФ со ссылкой на СК РФ.
Тело ребёнка обнаружил один из жителей Боготола, о страшной находке он сообщил в полицию. Преступление долгое время не могли раскрыть, но благодаря ориентировке женщину все-таки удалось найти. В настоящее время 43-летнюю подозреваемую доставили в Красноярск, она находится под арестом.
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Диана Аванесян