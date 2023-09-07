В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко. Об этом Песков сообщил журналистам.
Сообщается, что Огиенко не признал свою вину и отказался давать показания.
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