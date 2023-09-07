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В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

Песков: Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом генерала Огиенко
07 сентября 2023, 13:50
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко. Об этом Песков сообщил журналистам.

Напомним, бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая занимается защитой Москвы от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко арестован за крупную взятку. По предварительным данным следствия, 28 июня Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки размером 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда».

Сообщается, что Огиенко не признал свою вину и отказался давать показания.

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#арест
#суд
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В Москве вспыхнул завод с горючим натрием
На заводе «Салют» в Москве вспыхнул пожар
07 сентября 2023, 14:24

Фото: iStock/sarawutk

На заводе «Салют» в Москве вспыхнул сильный пожар, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На заводе «Салют», который расположен на проспекте Будённого, производят корабельные радары. Отмечается, что с 2022 года предприятие находится под американскими санкциями.

По информации СМИ, на заводе загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Уже сейчас пожару присвоен повышенный ранг.

В настоящий момент из полыхающего здания эвакуируют людей, из окон валит густой черный дым.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В понедельник у Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения. Возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусор. Далее пламя перекинулось на складские помещения.

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#москва
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Тренер попавших в ДТП велосипедисток не получал разрешения на тренировку
07 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/vmargineanu

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки.
«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность», - цитирует РИА Новости Екимова.

Он уточнил, что даже в случае того, что спортсмены были прикрыты машиной, мимо них проносятся автомобили с высокой скоростью, что небезопасно. Он также отметил, что в ЧП разбирается полиция. Также в ситуацию вмешались региональные власти. 

При этом в качестве санкций, тренеру могут не выдать лицензию на следующий год, заключил Екимов.
#полиция
#тренер
#трагедия
#автомобили
#чп
#спортсмены
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В Питерской школе произошла вспышка острой кишечной инфекции
В школе в Петербурге выявили острую кишечную инфекцию, 13 детей госпитализированы
07 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/FotoDuets

В одной из школа Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. В настоящий момент в инфекционных стационарах северной столицы находятся 13 детей. 

Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».

Также лабораторные обследования проходят все сотрудники школы и лица, контактировавшие с зараженными.

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#расследование
#отравление
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ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации
07 сентября 2023, 12:58

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России разгромила группу контрабандистов, которые поставляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Сообщается, что члены группы приобретали и ремонтировали в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, после чего продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд украинских войск. Сотрудниками ФСБ было изъято более ста изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов 59 тысяч евро.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники.

Напомним, ранее Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей. 

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В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

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#расстрел
#пво
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В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки
07 сентября 2023, 11:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы. Об этом сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. .
«В Ленинградской области на 60-м км автодороги А-181 Скандинавия водитель фуры не справился с управлением и сбил группу велосипедистов», говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спортсмены из Сестрорецка ехали на велосипедах по трассе «Скандинавия» в сопровождении легкового автомобиля. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в сопровождающую машине, после чего въехал в группу велосипедистов из 11 подростков и их тренера. В результате этого погибли две девочки. Остальные девять спортсменов получили травмы различной степени тяжести, она все госпитализированы. Сейчас уточняется число погибших.

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#травмы
#спортсмены
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Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе
07 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Сообщается, что 22-летний Константин Сычак в марте прошлого года вместе с солдатом Виталием Лысюрой на боевой позиции «АзовИнтекс» в Мариуполе расстреляли из пулеметов четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые обозначают их принадлежность к гражданскому транспорту. Трое мирных жителей погибли.

Отмечается, что Сычака приговорили к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Лысюра осужден на 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее солдат Вооруженных сил Украины получил 25 лет колонии за убийство и изнасилование в Мариуполе.

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В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море

Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

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#изнасилование
#солдат
#пво
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В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море
07 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Сочи умерла семилетняя девочка, которая подхватила ротавирус после купания в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «КП Кубань».
Напомним, 22 августа стало известно, что семилетняя девочка из Екатеринбурга подхватила ротавирус, купаясь в Черном море в Лазаревском. Семья приехала на отдых в Краснодарский край 14 августа и остановилась в курортном поселке Лазаревское. Спустя пару дней у девочки начали проявляться странные симптомы – температура, тошнота, судороги, потеря сознания, а также увеличенные зрачки. Уже в больничной палате ребенок начал кашлять и хрипеть, а из ее носа пошла пена. Врачи подключили ребенка к аппарату ИВЛ.

Ранее заведующий медицинской частью, врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что ротавирус не является безобидным заболеванием, а вполне может привести к коме и даже смерти.

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#краснодарский край
#симптомы
#девочка
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Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку
07 сентября 2023, 09:38

Фото: iStock/Yingko

Бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая занимается защитой Москвы от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко арестован за крупную взятку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру.
По предварительным данным следствия, 28 июня Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки размером 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Всего он должен был получить 30 млн рублей за то, что предоставит в пользу женщины участок земли под Лобней в Московской области, находящийся в собственности Минобороны РФ.

Изначально следы привели к генералу Беляцкому, который сдал своего подельника. Однако Огиенко вину свою не признает и отказался давать показания. Несмотря на это, следствие доказало его причастность к преступлению. Если суд признает его виновным, генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.

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#пво
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Голубев: В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС
07 сентября 2023, 09:23

Фото: iStock/Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону в районе падения украинского беспилотного летательного аппарата местными властями введён режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что местным жителям предложили размещение в маневренном фонде. В настоящее время проводятся мероприятия по оценке нанесенного ущерба. Голубев подчеркнул, что всем людям, чье имущество пострадало в результате ЧП будут выплачены соответствующие компенсации.

Напомним, в ночь на четверг в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА). По словам Голубева, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек.

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