В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки.

«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность», - цитирует РИА Новости Екимова.

Он уточнил, что даже в случае того, что спортсмены были прикрыты машиной, мимо них проносятся автомобили с высокой скоростью, что небезопасно. Он также отметил, что в ЧП разбирается полиция. Также в ситуацию вмешались региональные власти.При этом в качестве санкций, тренеру могут не выдать лицензию на следующий год, заключил Екимов.