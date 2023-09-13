В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде

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«Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. «продовольственной блокаде» Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ», - отметили представители ФСБ.
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