В Крыму арестовали мужчину, который угрожал спалить сотрудника АЗС за кепку «Z»

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МВД: В Крыму арестовали мужчину, обещавшего спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z, сообщили в пресс-службе МВД по региону в своем Telegram-канале.
«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В распоряжении МВД оказалась видеозапись, на которой задержанный угрожает сотруднику автозаправочной станции за кепку с надписью Z.
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