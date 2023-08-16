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В Крыму арестовали мужчину, который угрожал спалить сотрудника АЗС за кепку «Z»

В Крыму арестовали мужчину, обещавшего спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z
16 августа 2023, 19:28

Фото: iStock/BrianAJackson

МВД: В Крыму арестовали мужчину, обещавшего спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z, сообщили в пресс-службе МВД по региону в своем Telegram-канале.
«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В распоряжении МВД оказалась видеозапись, на которой задержанный угрожает сотруднику автозаправочной станции за кепку с надписью Z.


При этом, проверочные мероприятии в отношении этого происшествия продолжаются, подчеркнули в ведомстве.

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#крым
#мвд
#азс
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СК возбудил уголовное дело против мужчин, который избил барменшу в кафе на Камчатке
СК: Уголовное дело возбуждено против мужчины, избившего сотрудницу кафе на Камчатке
16 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Уголовное дело возбудили против мужчины, который жестоко избил сотрудницу кафе в селе Сокоч на Камчатке, сообщили представители Следственного комитета по региону.
Напомним, ранее полиция задержала повара Дмитрия Рязанова, именно его подозревают в избиении барменши в кафе. Выяснилось, что Рязанов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».

«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

К счастью, рецидивиста смогли оттащить от девушки очевидцы, и он не избил ее до смерти. Сразу после совершенного преступления Рязанов скрылся и был задержан правоохранителями сутки спустя.

Сейчас с задержанным работают следователи, совсем скоро ему ​предъявят обвинения и изберут меру пресечения. 

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#следственный комитет
#уголовное дело
#следователи
#избиение
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Россиянин упал в установку по переработке бетона
В Москве рабочий упал в установку по переработке бетона
16 августа 2023, 19:38

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Москве рабочий упал в рециклинговую установку, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее в Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой. Инцидент произошел 8 августа рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах. Экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать смерть.

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#москва
#прокуратура
#медики
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Полищук: в Ростовской области произошла диверсия на водопроводе
16 августа 2023, 18:18

Фото: iStock/Олег Копьёв

В городе Зернограде Ростовской области произошла диверсия на водопроводе. Об этом сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.
По её словам, неизвестные специально повредили водопроводные трубы техникой. Специалисты ЖКХ обнаружили неполадки и провели необходимые обследования, в результате которых выяснилось, что это действительно была диверсия, а не простой прорыв воды.

Полищук уточнила, что в настоящий момент трубы заменены, водопровод действует на всей территории города.

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#жкх
#диверсия
#россия
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Глава МЧС Куренков: Площадь лесных пожаров в этом году превысила 4 млн га
16 августа 2023, 17:34

Фото: iStock/Олег Копьёв

Площадь природных пожаров в России в текущем году превысила 4 миллионов га. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
За этот год было зафиксировано более 11 тысяч очагов природных пожаров. Этот показатель в полтора раза превышает прошлогодний.

В настоящее время на территории России пожарные борются со 169 лесными пожарами, которые распространяются на территорию свыше 330 тысяч га. За прошедшие сутки был зафиксирован ещё 31 новый очаг.

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#лесные пожары
#владимир путин
#мчс
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Мумию пенсионерки нашли в квартире на юге Москвы
Мумифицированный труп пенсионерки нашли в квартире на юге Москвы
16 августа 2023, 17:06

Фото: iStock/nito100

Полиция обнаружила мумифицированный труп пенсионерки в квартире на юге Москвы, сообщает «РЕН ТВ».
Мумию 79-летней женщины нашли в квартире на Бирюлевской улице вечером 15 августа.

«Прибывшие эксперты предположили, что давность наступления смерти составляет 6-8 месяцев», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Труп пенсионерки отправили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия. 

Ранее в российской столице нашли мумию женщины, которая скончалась полтора года назад. По информации источника, жуткая находка была обнаружена случайно накануне, 5 апреля. Жильцы дома, расположенного на Голубинской улице, обнаружили, что их «заливают» сверху.

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#москва
#труп
#пенсионерка
#полиция
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Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика
Депутата в Петербурге задержали за интимную переписку с подростком
16 августа 2023, 16:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге задержали депутата муниципального образования «Ржевка» Красногвардейского района по подозрению в развращении 12-летнего мальчика, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, в полицию обратилась жительница Петербурга. Она заявила, что неизвестный мужчина уже несколько месяцев ведет переписку с ее несовершеннолетним сыном и присылает ему обнаженные фотографии.

Выяснилось, что автор фотографий – 63-летний депутат местного муниципального образования. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи. 

Напомним, депутат Приморского края Артем Самсонов, осужденный в 2022 году за растление ребенка, отказался от двух местных адвокатов в ходе повторного апелляционного рассмотрения. В 2019 году Самсонов, общаясь с одиннадцатилетнем сыном своего знакомого, продемонстрировал ребенку «предмет интимного характера» и рассказывал о его предназначении.

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#педофилия
#депутат
#санкт-петербург
#ребёнок
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Генерал ФСО Лопырев скончался в колонии
112: Генерал ФСО Геннадий Лопырев скончался в колонии
16 августа 2023, 15:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

Генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии, сообщает Telegram-канал 112.
Генерал-лейтенанта Лопырева осудили по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около 7 миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия еще в 2017 году. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 150 миллионов рублей. При этом, ему сохранили звание генерал-лейтенант. Вину Лопырев так и не признал.

Вчера высокопоставленный заключенный пожаловался на плохое самочувствие. Из колонии его доставили в больницу, где он и скончался сегодня ночью. Причину смерти Лопырева в СМИ не уточнили.

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#смерть
#колония
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Неизвестный пригрозил взорвать Красногорский парк
16 августа 2023, 15:45

Фото: «Подмосковье сегодня»

«Красногорский парк превратится в Чернобыль...» говорится в письме, поступившем в редакцию «Подмосковье сегодня».
Юный хакер 2008 года рождения написал письмо в редакцию с угрозами взорвать Красногорский парк. Взамен потребовал перевести ему на счёт 666 миллионов рублей в течение одного часа. 



​Ответственные сотрудники редакции «Подмосковье сегодня» обратились за помощью в отделение полиции и написали заявление. По факту произошедшего проводится проверка. 

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«Зарядье» в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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Парк «Зарядье» снова работает, на его территории не обнаружено взрывных устройств.
#подмосковье
#парк
#проверка
#хакер
#сотрудники
#заявление
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В Болгарии застрелили экс-кандидата в президенты Алексея Петрова
В Болгарии убили кандидата на пост президента в 2011 году Петрова
16 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/MattGush

Болгарский бизнесмен, который баллотировался на пост главы государства в 2011 году Алексей Петров, был застрелен во время прогулки в пригороде Софии. Об этом сообщает местное радио «БНР» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Мужчина находился на прогулке в горах совместно со своей спутницей. В какой-то момент, неизвестный открыл по ним стрельбу. По информации болгарского ведомства, ​злоумышленник стрелял из винтовки с оптическим прицелом. 

В результате выстрелов, Петров ​погиб на месте. Женщина, находящаяся вместе с ним, получила ранения и была доставлена в больницу, где скончалась позже, не приходя в сознание. В настоящее время, правоохранители Болгарии устанавливают личность стрелявшего, возбуждено уголовное дело. 

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