В Крыму ФСБ пресекла диверсию на железной дороге

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev
В Крыму задержали украинского агента, который планировал диверсию на железной дроге, сообщили в ФСБ РФ.
«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», - прокомментировали ситуацию в ФСБ.
Задержанным оказался гражданин России, проживающий а Севастополе.
При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство.
В настоящий момент фигурант находится в СИЗО.
Читайте также:
ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за фото военных эшелонов для украинцев
ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации
РИА Новости: ФСБ задержала жителя Ростовской области за госизмену в пользу Украины
Евгения Парфентьева