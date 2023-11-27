В Крыму из-за последствий разгула стихии объявили режим ЧС

Фото: iStock/andrej67
В Крыму из-за разгула стихии объявлен режим ЧС. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Также один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Он пошел посмотреть на волны и пропал без вести.
Читайте также:
Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы
Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и воды в результате аварии
Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму
Элина Позднякова