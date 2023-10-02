В Крыму кабан выскочил из моря и напугал туристов

Фото: istockphoto/.Neil_Burton
В сети появилось видео, на кадрах которого кабан выбегает из моря.
ЧП случилось на пляже в поселке Мирный в Крыму.
На видеокадрах слышно, как отдыхающие удивляются увиденному. Потом люди начали разбегаться и предупреждать друг друга, что кабан может напасть, и лучше от него держаться подальше. Как животное оказалось в море, не сообщается.
Ранее крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая. Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.
Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.
Читайте также:
В Таиланде питон заполз в дом и съел редкой породы кошку
В Оренбургской области медведь бегал наперегонки с машиной
В Бразилии поймали южноамериканскую летучую мышь в первый раз за 100 лет
На видеокадрах слышно, как отдыхающие удивляются увиденному. Потом люди начали разбегаться и предупреждать друг друга, что кабан может напасть, и лучше от него держаться подальше. Как животное оказалось в море, не сообщается.
Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.
Читайте также:
В Таиланде питон заполз в дом и съел редкой породы кошку
В Оренбургской области медведь бегал наперегонки с машиной
В Бразилии поймали южноамериканскую летучую мышь в первый раз за 100 лет
Мария Фирсова