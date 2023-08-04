В Крыму обнаружили плантацию с 300 кустами конопли

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В одном из крымских поселков на горе Тепе-Оба полиция обнаружила плантацию с 298 кустами конопли, сообщили в пресс-службе МВД по региону в интервью Lenta.ru.
В итоге, с плантации вывезли 298 кустов конопли общим весом в 25 килограмм, а самого садовода задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
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