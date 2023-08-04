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В Крыму обнаружили плантацию с 300 кустами конопли

В Крыму полиция обнаружила наркоплантацию с 300 кустами конопли
04 августа 2023, 21:45

Фото: iStock/simpson33

В одном из крымских поселков на горе Тепе-Оба полиция обнаружила плантацию с 298 кустами конопли, сообщили в пресс-службе МВД по региону в интервью Lenta.ru.

Правоохранители задержали 30-летнего плантатора, который заявил, что обнаружил эту поляну случайно. По его словам, он решил выращивать на ней наркотические травы для личного пользования. Иногда мужчина приезжал на тайный огород, чтобы поливать кусты, удобрять почву и собирать урожай.

В итоге, с плантации вывезли 298 кустов конопли общим весом в 25 килограмм, а самого садовода задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

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#конопля
#крым
#полиция
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Житель Сызрани избил, а затем затолкал в багажник бывшую жену
В Сызрани мужчина избил и затолкал в багажник бывшую жену
04 августа 2023, 22:39

Фото: iStock/Favor_of_God

Жительница Сызрани обвиняет своего бывшего мужа в избиение, после которого он затолкал ее багажник, сообщает «Волга Ньюс».
Потерпевшая заявила, что бывший супруг пришел к ней на День рождения. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина начал избивать ее, а затем и вовсе затолкал в багажник. К счастью, у женщина был с собой телефон, с помощью него она смогла позвонить в экстренные службы.  

Из-за полученных травм пострадавшей пришлось обратиться в нейрохирургию, а затем она написала заявление в полицию.

Правоохранителям женщина рассказала, что с мужем они развелись еще в 2016 году, однако, он продолжил угрожать ей. Встречи с ним нередко доводили до драк и ругани, но в багажник он запихнул ее впервые.  

Полиция проведет проверку по факту происшествия.

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Кадры массовой драки мигрантов с детской площадки в Екатеринбурге попали в сеть

Школьная учительница из Тульской области спасла десять жизней на трассе
#избиение
#супруги
#полиция
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Крупный пожар на складе в Яхроме удалось ликвидировать
04 августа 2023, 21:03

Фото: Фотобанк МО

Пожар на складе в Яхроме ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Спасатели ведут проливку конструкций.
Днём огонь вспыхнул на складе с резиной и пластиком. Существовала угроза соседнему складу. К тому же рядом со складами расположен автоцентр «Лада». Площадь пожара, по данным МЧС, составила 2,5 тыс кв метров.
 
Информация о пострадавших не поступала.

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#пожар
#чп
#происшествие
#склад
#дмитров
#подмосковье
#московская область
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Массовая драка мигрантов развернулась на детской площадке в Екатеринбурге
Кадры массовой драки мигрантов с детской площадки в Екатеринбурге попали в сеть
04 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Массовая драка мигрантов произошла прямо посреди детской площадки в Екатеринбурге, кадры происшествия публикует E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел еще 1 августа. По оценкам некоторых очевидцев, в потасовке принимали участие от 30 до 40 человек. Проигравших в конце начали пинать ногами.  

По словам полицейских, причины драки им неизвестны. Ни в скорую помощь, ни в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом никто не обращался.  

Однако, полицейские отметили, что обратили внимание на это происшествие и займутся им.  

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#драка
#мигранты
#детская площадка
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Школьная учительница из Тульской области спасла десять жизней на трассе
Учительница из Тульской области спасла девятерых детей участников СВО
04 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/undefined undefined

Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников СВО и водителя автобуса, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Группа детей военных отдыхала в санатории в Анапе. По дороге водитель их автобуса потерял сознание, однако, учительница Татьяна Шуленина взяла контроль над ситуацией.  

Она быстро сориентировалась, взяла управление автобусом на себя и вывезла детей с оживленной трассы. Когда опасность миновала, она также вызвала скорую помощь для водителя.  

Благодаря быстрой реакции Шулениной, в экстренной ситуации никто не пострадал.  

Учительнице вручат медаль «Честь и мужество», об этом распорядился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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#тульская область
#учитель
#водитель
#сво
#дети
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Перестрелка у Кремля завязалась в результате ДТП
Перестрелку в центре Москвы открыл водитель, попавший в ДТП
04 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Стрельбу на Моховой улице в самом центре Москвы открыл водитель, попавший в ДТП, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, водители не поделили место на дороге, в результате чего произошло столкновение, а затем и перепалка.

Один из участников ДТП выхватил травматический пистолет и выстрелил в грудь другому.

На место происшествия едут скорая помощь и правоохранители.

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#москва
#дтп
#стрельба
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В центре Москвы произошла перестрелка
В центре Москвы неизвестный выстрелил в прохожего
04 августа 2023, 18:48

Фото: iStock/ipopba

В центре Москвы произошла перестрелка, неизвестный выстрелил в мужчину по имени Алексей Ульянов, сообщает Telegram-канал 112.
Где именно произошла стрельба, скрылся ли нападавший - пока неизвестно.

На место происшествия едут медики и экстренные службы для установления всех обстоятельств случившегося.

Сегодня в Москве в доме на улице Снайперская из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Мальчик был экстренно госпитализирован с различными травмами.

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#стрельба
#москва
#полиция
#скорая помощь
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Спортивный тренер надругался над школьницей
В Иркутской области тренер по лыжным гонкам надругался над школьницей
04 августа 2023, 18:30

Фото: iStock/juriskraulis

В городе Братск Иркутской области тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, инцидент произошел на спортивных сборах в санатории «Юбилейный».

«Мама девочки заявила, что 64-летний тренер по лыжам во время спортивных сборов раздевал ее дочь и совершал действия сексуального характера», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Задержан ли тренер – пока неизвестно, однако, на него возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».

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#иркутская область
#подросток
#тренер
#лыжи
#педофилия
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Сотрудники ГИБДД Марий Эл вернули домой потерявшегося четырехлетнего мальчика
04 августа 2023, 18:22

Фото: istockphoto/blinow61

К сотрудникам поста ГИБДД, которые несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе в Моркинском районе Республики Марий Эл, обратился водитель иномарки. Он рассказал, что неподалеку видел идущего по обочине дороги маленького мальчика.
Полицейские немедленно выехали на место, указанное автомобилистом. Ведь на том участке трассы ездит достаточно много машин, в том числе грузовиков и лесовозов, а значит ребенок мог оказаться в опасности. Вскоре они увидели маленького мальчика, неуверенно плетущегося по обочине шоссе с игрушечной машинкой в руках. 

Инспекторы посадили ребенка в машину. Там он рассказал им, что ему четыре года и он ушел из дома, когда бабушка и дедушка уснули, потому что ему стало скучно. Малыш оказался смышленым и сумел показать полицейским дорогу до своего дома. Когда проснувшаяся бабушка только собиралась поднять тревогу по поводу пропажи внука, сотрудники дорожной полиции как раз привезли его домой. Они напомнили взрослым, что нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время, чтобы не подвергать их здоровье и жизнь опасности.

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#сотрудники
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Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях
Baza: Алексей Навальный* будет отбывать наказание в очень жестких условиях
04 августа 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российского общественного и политического деятеля Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима, в каких условиях он будет отбывать наказание – рассказал Telegram-канал Baza.
Навальный* будет сидеть в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.

У него не будет права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока.

По территории колонии ему придется перемещаться в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.

Напомним, журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи. Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.

*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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#суд
#колония
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