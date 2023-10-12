В Крыму обнаружили последователей «Свидетелей Иеговы»*

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В Крыму обнаружили группу лиц, которых подозревают в организации деятельности «Свидетелей Иеговы»*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, «Свидетели Иеговы»* — это международная религиозная организация, основанная в США в 1870-х годах. До 1931 года называлась «Исследователи Библии».
С обысками с крымчанам пришли 10 октября. Четырех жителей полуострова заподозрили в создании и финансировании семинаров запрещенного в России религиозного движения.
В результате, четырех человек, которые подозреваются в причастности к деятельности «Свидетели Иеговы»*, задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье организации деятельности и финансировании экстремистской организации.
Задержанным грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
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С обысками с крымчанам пришли 10 октября. Четырех жителей полуострова заподозрили в создании и финансировании семинаров запрещенного в России религиозного движения.
Задержанным грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Евгения Парфентьева