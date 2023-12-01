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В Крыму посчитали погибших и пострадавших при шторме

Аксенов: в результате стихии в Крыму погибли 5 человек, 12 пострадали
01 декабря 2023, 11:17
Фото: iStock/andrej67

Фото: iStock/andrej67

Пять человек погибли, 12 пострадали при разгуле стихии в Крыму. Такие данные предоставил глава полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, шторм затронул 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Без электричества остались более 500 тысяч человек.
«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.


Он также добавил, что затоплено 159 частных домов, 2 многоквартирных дома, 60 дачных домов. При этом в 873 повреждена крыша. При этом больше всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах.

Накануне министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что стихия в Крыму нанесла ущерб на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей.

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В секторе Газа заявили о гибели около 32 человек после прекращения перемирия
01 декабря 2023, 11:55

Фото: iStock/Soumen Hazra

32 человека погибли в секторе Газа за три часа после прекращения перемирия, передает Минздрав анклава.
Ранее сообщалось, что количество палестинцев, погибших в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Минимум девять из них погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Магази в центральной части анклава. Сообщается, что под удар попали районы на севере, в центре и на юге сектора Газа.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области
#операция
#движение
#армия
#сми
#удар
#израиль
#палестина
#погибшие
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Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области
01 декабря 2023, 11:25

Фото: iStock/sqback

Полицейские задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Ими оказались трое мужчин и женщина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По словам Волк, сотрудники уголовного розыска задержали преступников сегодня утром, 1 декабря, в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что пропавшая под Калугой 8-летняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена живой. Ее обнаружили в городе Белёв Тульской области в 30 километрах от Козельска.

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#сотрудники
#девочка
#похищение
#мвд
#полиция
#розыск
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Al Arabiya: число жертв в Газе после возобновления ударов Израиля возросло до 15
01 декабря 2023, 10:40

Фото: iStock/Dejan Mirkovic

Количество палестинцев, погибших в результате возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 15. Об этом сообщает Al Arabiya.
По информации телеканала, минимум девять из них погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Магази в центральной части анклава. Сообщается, что под удар попали районы на севере, в центре и на юге сектора Газа.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#движение
#армия
#лагеря
#удар
#израиль
#палестина
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Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию СБУ
01 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/Thomasaf

ФСБ задержала жителя Рязани, который по заданию украинской разведки совершил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.
В СК отметили, что установить личность диверсанта удалось, расследуя уголовное дело о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне «Рыбное - Блокпост 204-й км» в Рязанской области. Тогда при взрыве опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.

«Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания», - говорится в сообщении СК. 

Из показаний задержанного стало известно, что в феврале текущего года, находясь в Стамбуле, он был завербован сотрудниками ГУР Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии, и в марте уже вернулся в Рязань.

20 июля 2023 года по заданию куратора из украинской разведки он смастерил взрывные устройства, и атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани с помощью четырех квадрокоптеров.
#гражданство
#аэродром
#дело
#уголовное дело
#поезда
#ск
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В Приамурье двое мужчин убили хозяина пасеки и коллегу, а затем сожгли тела
01 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и коллеги, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Амурской области.
Обвиняемые работали на пасеке, расположенной недалеко от села Кундур Архаринского округа.

17 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они обокрали дом хозяина пасеки и забрали из него оружие. После этого они застрелили своего коллегу, а затем нанесли телесные повреждения 65-летнему начальнику. 

Вместе с награбленным, обвиняемые попытались скрыться на автомобиле, однако, попали в ДТП. После этого один из них сбежал в село, а второй вернулся на пасеку, где обнаружил хозяина живым. Он схватил топор, добил его, а заетм поджёг пасеку.

Оба обвиняемых арестованы, против них возбуждено уголовное дело.

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#оружие
#дом
#уголовное село
#убийство
#грабёж
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В Дагестане учителя информатики похитили за измену
01 декабря 2023, 09:48

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

В Дагестане двое мужчин затолкали в машину учителя информатики, а затем высадили голым в самом людном месте, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 33-летнего учителя информатики сельской школы в Хасавюртовском районе подкараулили после работы и силой затолкали в машину. Его катали по населённому пункту около 40 минут, а затем раздели догола и выбросили из авто в самом людном месте.

Выяснилось, что похищенный крутил роман с замужней коллегой. Именно её муж, взяв с собой родственника, и решил таким образом наказать педагога. 

Обоих мужчин уже задержали, против них возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека с применением насилия» и «Хулиганство».

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#уголовное похищение
#хулиганство
#авто
#дагестан
#учитель
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CNN: СБУ устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии
01 декабря 2023, 09:22

Фото: iStock/dzika_mrowka

Служба безопасности Украины (СБУ) устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

По его словам, взрывные устройства привели в действие во время движения поезда по железной дороге. 

При этом, представители СБУ никаких официальных комментариев на этот счёт пока не давали. 

Напомним, 30 ноября в грузовом перегоне в Бурятии загорелась цистерна с топливом. Тогда предполагалось, что причиной возгорания стало замыкание кабельной сети.

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#пожар
#сбу
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#диверсанты
#взрыв
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В Серове воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнему ребёнку
01 декабря 2023, 08:43

Фото: iStock/SB Arts Media

В Свердловской области воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнего ребёнка, об этом мать пострадавшей девочки рассказала каналу «Россия Урал».
Инцидент произошёл в детском саду города Серов.

По словам матери, она своими глазами видела, как воспитательница со всей силы дёрнула руку её маленькой дочери. При этом, после случившегося, женщина просто дала ребёнку попить воды и начала засовывать вывихнутую руку девочки в рукав комбинезона.

Мать переживает за ту боль, которую испытала её дочь. 

В детском саду же заявили, что произошедшая травма является несчастным случаем. Руководство заявило, что воспитательница, дёрнувшая зу руку ребёнка, получила дисциплинарный выговор.

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#ребёнок
#детский сад
#воспитатель
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В «Аэрофлоте» рассказали подробности об экстренной посадке в Южно-Сахалинске
01 декабря 2023, 08:26

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Падения давления на одном из шести колёс стойки шасси стало причиной экстренной посадки самолёта в Южно-Сахалинске, об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».
Напомним, об аварийной посадке летевшего из Москвы Boing-737 сообщили в ГУМЧС по региону. Тогда стало известно, что самолёт экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска в 09:34 (01:34 по московскому времени). При этом, отмечалось, что никто из находившихся на борту не пострадал. 

«Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси. В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестили наземные службы аэропорта», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиакомпании. 

В «Аэрофлоте» отметили, что экипаж воздушного судна совершил аварийную посадку с соблюдением всех необходимых правил.

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