В Крыму произошло массовое отравление неизвестным веществом

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Четыре человека, среди которых двое детей, умерли от отравления неизвестным веществом в Симферопольском районе Республики Крым. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на сотсдвренный источник.
Также сообщается о 7 пострадавших, в числе которых пятеро детей. Других подробностей на данный момент не сообщается.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске умерла двухлетняя девочка от отравления метадоном.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего». Отцу ребенка грозит 15 лет тюрьмы. Сообщается, что ребенок мог отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя.
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Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске умерла двухлетняя девочка от отравления метадоном.
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Алина Юрчак