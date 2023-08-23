В Крыму микроавтобус, который перевозил учителей, попал в ДТП

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Микроавтобус с педагогами попал в аварию на Крымском полуострове.
ДТП случилось на автодороге «Ялта-Алушта-Симферополь» рядом с селом Заречное Симферопольского района. В микроавтобусе находилась группу учителей из ялтинской школы. Автобус столкнулся УАЗом «Патриот», который ехал впереди.
Затем микроавтобус столкнулся ещё с несколькими машинами. Всего в ДТП попали пять машин. Две женщины получили травмы.
Региональная пресс-служба МВД сообщает, что водитель микроавтобуса выбрал небезопасное расстояние автомобиля, который двигался впереди. Обстоятельства выясняются.
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Затем микроавтобус столкнулся ещё с несколькими машинами. Всего в ДТП попали пять машин. Две женщины получили травмы.
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Мария Фирсова