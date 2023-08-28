В Крыму силы ПВО сбили два разведывательных БПЛА

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Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что российские системы ПВО зафиксировали и сбили два беспилотника противника на севере и западе Крыма. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Прежде, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был уничтожен вражеский дрон, который направлялся в Москву. Беспилотник удалось сбить в районе Люберец. По информации градоначальника, жертв и разрушений в результате происшествия нет.
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