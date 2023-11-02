В Крыму следователи проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду

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Следователи инициировали проверку информации о ребенке, который проглотил иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. ЧП случилось в детском саду Ленинского района.
В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.
При подтверждении информации следователи дадут оценку действиям персонала детсада. Прокуратура тоже начала проверку.
Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок в Польше принёс в детский сад самокрутку с марихуаной. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская.
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В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок в Польше принёс в детский сад самокрутку с марихуаной. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская.
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Мария Фирсова