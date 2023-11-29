В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров

В городе Бодрум (Турция) были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Их хладнокровно убили, выстрелив из ружья. После чего тела завернули в простыни и вывезли за пределы города, где выкинули около дороги. Об этом сообщает местное издание Asayiş.