В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров

Фото: iStock/simpson33
Хакеры взломали ряд интернет-провайдеров в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены», — написал помощник Сергея Аксёнова.Ранее жители полуострова сообщали о взломе цифрового телевидения IPTV, в эфир которого пустили обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также:
Сайты российских банков взломали хакеры
Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского
«Даже защитить ТВ не могут»: Певец Шаман ворвался на украинское ТВ
Артем Путинцев