В Крыму троих девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки

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В аквапарке в Алушты троих девушек-аниматоров оштрафовали за песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина», сообщили в пресс-службе городского округа.
«В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС РФ и гражданами России, просили строго не наказывать. Суд квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Судом назначен штраф в размере по 15 тысяч рублей каждому привлекаемому», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
Отмечается, что девушки танцевали и пели украинскую песню, не реагируя на замечания окружающих.
При этом, в суде учли юный возраст обвиняемых, а также то, что они признали вину и раскаялись в содеянном.
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