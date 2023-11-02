В Крыму в детсаду воспитанников уложили спать во время воздушной тревоги

Harry Wedzinga
В Крыму воспитанников детского сада уложили спать во время воздушной тревоги.
По данным телеграм-канала Mash, 28-летняя Оксана, жительница Севастополя, привела двухлетнюю дочь на занятия в подготовительную группу. К 11 утра в городе начала звучать воздушная тревога и всех спустили в бомбоубежище.
Пока в Севастополе звучала сирена, заведующая внезапно решила вернуть детей на тихий чат. Мама девочки спорила, но ее никто не послушал и все дети отправились в кровати. Мама испугалась и решила далеко не уходить от садика. В итоге спустя 20 минут около детского учреждения упали обломки украинских снарядов. За тот день итого было выпущено 8 ракет по полуострову.
К счастью, никто не пострадал. Сонных детей снова отправили под землю, Оксана же поехала в полицию. Она заявляет, после угроз от заведующей ей пришлось перевести ребёнка в другое учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Алина Юрчак