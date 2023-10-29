В Крыму в доме рухнул балкон, есть погибшие

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Балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
СУСК региона в Telegram-канале сообщает, что скончались два человека и один травмировался. Обрушение общего балкона случилось вечером в субботу.
По предварительной информации, на балконе велись ремонтные работы. Началась проверка прокуратуры и следственного комитета, которая даст оценку деятельности товарищества собственников жилья и его председателя. Оценят содержание и обслуживание многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.
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«Погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице», - сообщили в СУСК, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова