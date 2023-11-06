В Крыму в результате ДТП опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами

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Микроавтобус с пятнадцатью пассажирами опрокинулся на трассе в Крыму после того, как столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Республике Крым.
В результате происшествия пострадали трое — женщина 1987 года рождения, а также двое детей, 2011 и 2018 годов рождения соответственно.
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Артем Путинцев