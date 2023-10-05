В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека

Baza пишет, что утром 4 октября один из сотрудников аэропорта увидел, что с тыльной стороны здания вскрыта металлическая решетка вентиляционного канала, а внутри появился резкий запах бензина.На место прибыли полицейские и выяснили, что неизвестные пробрались через эту решетку, а потом на матерчатом шнуре спустили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и попытались устроить поджог.Если бы пожар начался, то он мог сильно усложнить ситуацию с безопасностью полётов. Когда именно пытались поджечь здание, неизвестно. Последний раз здание посещалось 27 сентября.Ранее сообщалось, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами.Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.