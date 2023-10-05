В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека

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В Симферополе ведутся поиски водителя Skoda, который устроил ДТП, в котором погибли 2 человека.
МВД по Крыму сообщает, что ведутся поиски водителя, чья Skoda Octavia слетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя. В ДТП погибли два пассажира. Ещё трое получили травмы.
Авария случилась в 00.10 в четверг на автодороге «Западный обход г. Симферополя» на участке дороги Дубки-Левадки.
По предварительной версии, 21-летний водитель направлялся в сторону Симферополя, значительно превышая скорость. Он не справился с управлением. В Skoda Octavia ехали ещё пять человек.
Ранее в Удмуртии мужчина убил водителя автомобиля газовой службы, угнал машину и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.
Инцидент произошёл в городе Можге. На водителя автомобиля аварийно-спасательной газовой службы «ГАЗ Соболь» с ножом напал неизвестный мужчина. Потерпевший в результате полученный ранений скончался.
Около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь, — проинформировали в Следственном комитете.
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Авария случилась в 00.10 в четверг на автодороге «Западный обход г. Симферополя» на участке дороги Дубки-Левадки.
Ранее в Удмуртии мужчина убил водителя автомобиля газовой службы, угнал машину и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.
Инцидент произошёл в городе Можге. На водителя автомобиля аварийно-спасательной газовой службы «ГАЗ Соболь» с ножом напал неизвестный мужчина. Потерпевший в результате полученный ранений скончался.
Около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь, — проинформировали в Следственном комитете.
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Мария Фирсова