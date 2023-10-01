В Крыму задержали рабочего, который забил битой семейную пару из Украины

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В Крыму задержан мужчина, который убил супругов в Ялте из-за того, что они не заплатили ему за работу.
В управлении МВД по республике сообщают, что 60-летний подозреваемый хотел покинуть полуостров, чтобы избежать наказания, но его задержали по горячим следам в Судаке. На допросе мужчина признался, что убил супругов.
Убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Мужчина зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области. Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал.
Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.
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«– Что ты сделал?Мёртвых 58-летнюю женщину и 66-летнего мужчину обнаружили в доме в Ялте. Во время допроса выяснилось, что преступник присматривал за частной гостиницей, которая находилась рядом с домом убитых.– Я взял их прибил просто и все. Я от этого не отказываюсь»,
Убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Мужчина зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области. Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал.
Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.
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Мария Фирсова