В Крыму задержали украинского агента

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Сегодня утром силовики задержали в Симферополе украинского агента, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, полицейские заметили 35-летнего местного жителя в момент, когда он расклеивал по городу листовки с проукраинскими лозунгами. Силовики проследили за ним до самого дома, где и взяли злоумышленника. Выяснилось, что расклейка листовок была заданием от украинских кураторов.
При обыске дома у задержанного обнаружили тротиловые шашки. Вражеский агент попытался возразить, что просто нашел их на улице.
Крымчанина доставили в отделение полиции, где его проверяют на причастность к диверсиям на полуострове.
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Евгения Парфентьева