В Крыму зафиксировали полет двух БПЛА, собирающих разведданные

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Над Черным морем был зафиксирован полет двух MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar». Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что беспилотники иностранного происхождения были запущены с целью ведения разведки. Истребители дежурных сил ПВО были подняты в воздух, в результате чего, БПЛА изменили свое направление и покинули территорию ведения разведки.
Отмечается, что беспилотники были зафиксированы над акваторией Черного моря.
Прежде сообщалось, что российские военнослужащие дважды за минувшие сутки уничтожили катера противника в Черном море. Также отмечается, что оба плавательных средства были иностранного образца.
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Отмечается, что беспилотники были зафиксированы над акваторией Черного моря.
Прежде сообщалось, что российские военнослужащие дважды за минувшие сутки уничтожили катера противника в Черном море. Также отмечается, что оба плавательных средства были иностранного образца.
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Анастасия Крестьянова