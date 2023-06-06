В Кривом Роге ограничили доступ к воде для местного населения

«Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00 будем снижать давление в трубах для населения», — рассказал градоначальник.











Ранее «Радио 1» сообщало , как глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что вода с разрушенной Каховской ГЭС продолжает прибывать, поэтому жителей прибрежных районов сейчас экстренно эвакуируют.

В Кривом Роге потребление воды для местного населения и промышленности из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом местному изданию «Стране.ua» сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.Кроме того, по его словам, вода не будет подниматься выше уровня второго этажа жилых домов.Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.