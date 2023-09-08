В Кривом Роге прогремел взрыв

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Мэр города Александр Вилкул сообщил в своем телеграм-канале, что в Кривом Роге на Украине прогремел взрыв.
В сообщении Викулов написал, чтобы никаких фотографий с последствиями взрыва местные жители не выкладывали в интернет. По информации издания «Страна.ua», после взрыва над городом поднялся столб дыма.
Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога.
Ранее в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были зафиксированы взрывы. Известно, что взрывы произошли на окраинах Запорожья, однако подробности инцидента не предоставляются. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.
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Екатерина Коршунова