В Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: iStock/FelixRenaud
Украинское издание «Страна» сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Эту информацию также подтвердил глава администрации города Александр Вилкул.
Предварительно Воздушные силы Украины предупредили, что в сторону Кривого Рога двигалось несколько беспилотников.
Серию взрывов в городе подтвердил и глава администрации Александр Вилкул. Он призвал местных жителей не выкладывать видео и фото в интернет. Кроме того, сигналы воздушной тревоги из-за ракетной опасности ревут в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Читайте также:
«Зеркало недели»: В Киеве снова произошли взрывы
В Сумской и Черниговской областях Украины звучат взрывы
В США раскрыли, как ВС РФ борются с ЗРК Patriot на Украине
«Воздушные силы ВСУ сообщают, что Кривой Рог атакуют ударные дроны», - говорится в сообщении украинского издания.
Читайте также:
«Зеркало недели»: В Киеве снова произошли взрывы
В Сумской и Черниговской областях Украины звучат взрывы
В США раскрыли, как ВС РФ борются с ЗРК Patriot на Украине
Элина Позднякова