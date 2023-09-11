В Кривом Роге звучат взрывы

Фото: iStock/Harry Wedzinga
На Украине звучат взрывы в городе Кривой Рог Днепропетровской области звучат взрывы. Об этом сообщает ТСН.
«Кривой Рог — мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге», — говорится в публикации.
Согласно онлайн-картам воздушных тревог министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.
Читайте также:
Минобороны: Российские силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Морская авиация РФ уничтожила в Чёрном море три катера с десантом ВСУ
Диана Аванесян