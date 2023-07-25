В Кронштадте перевернулась лодка, один человек погиб

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В Кронштадте на одном из водных объектов перевернулась лодка с шестью пассажирами, один из них погиб. Об этом сообщается в Телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации, все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в публикации.
В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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