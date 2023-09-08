В крови у погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

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В Свердловской области в крови 16-летней девушки из Каменска-Уральского, тело которой ранее было обнаружено в овраге лесополосы, нашли высокую концентрацию кофеина.
«Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой», — цитирует издание слова собеседника.
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