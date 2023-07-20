В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА

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В поселке Раздольное в Крыму введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
«Введен уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня. Уже сформированы группы по определению ущерба гражданским объектам», - сказал Олейник в эфире телеканала «Крым 24».
Он также добавил, что на месте падения украинского беспилотного летательного аппарата работают следователи. Кроме того, взрывотехники изучают местность. После этого начнется работа по ликвидации последствий атаки. Планируется завершить её в кратчайшие сроки.
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