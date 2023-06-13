В Крыму обнаружили рухнувший беспилотник

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Мужчина обнаружил рухнувший беспилотник у крымского села, когда ловил рыбу
У крымского села обнаружили рухнувший беспилотник, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, 10 июня. 61-летний бизнесмен из Крыма нашёл рухнувший беспилотник самолётного типа, когда ловил рыбу на берегу пляжа Арабатской Стрелки в районе села Соляное в Ленинском районе. Никаких опознавательных знаков на БПЛА не было. Мужчина сразу сообщил о находке сотрудникам правоохранительных органов. В данный момент они изучают летательный аппарат.
Пострадавших и разрушений при падении БПЛА не было.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, 10 июня. 61-летний бизнесмен из Крыма нашёл рухнувший беспилотник самолётного типа, когда ловил рыбу на берегу пляжа Арабатской Стрелки в районе села Соляное в Ленинском районе. Никаких опознавательных знаков на БПЛА не было. Мужчина сразу сообщил о находке сотрудникам правоохранительных органов. В данный момент они изучают летательный аппарат.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная