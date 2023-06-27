В Крыму повреждены железнодорожные пути

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Он рассказал, что в результате случившегося никто из граждан не пострадал. В настоящий момент на месте произошедшего работают сотрудники профильных служб. Он также отметил, что ремонтные работы продлятся не более воьсми часов. Глава региона также обратился к местным жителям и призвла их соблюдать спокойствие.
«Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - подчеркнул Аксенов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.