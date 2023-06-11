В Крыму в аварии погибли 5 человек

istockphoto/Anton Novikov
В аварии погибли сама водитель KIA, мужчина, который был за рулём Dacia, и две женщины-пассажира. Четверо несовершеннолетних пассажиров, которые были в Dacia, госпитализировали в республиканскую детскую больницу с травмами, где один из них умер.
Ранее сообщалось, что в Калмыкии «Жигули» разорвало на части в ДТП с грузовиком. ДТП случилось утром на 41 км автодороги «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан». Столкнулись «Ваз-2107» и грузовик DAF. На месте аварии скончались водитель и 2 пассажира легковушки.