В Крыму восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

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В Крыму восстановили движение поездов после повреждения железнодорожного полотна в Феодосии
Советник главы республики Крым Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе Феодосии было восстановлено движение на поврежденном участке железной дороги, передает «RT на русском».
Напомним, что в результате этого инцидента никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что железная дорога была повреждена в Крыму.
«В 10:40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено», — заявил Крючков.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что железная дорога была повреждена в Крыму.
Екатерина Коршунова