В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод

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Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма.
Baza пишет, что мужчина уже дал признательные показания. Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.
К 4 июля сотрудникам ФСБ удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов. Он получил российское гражданство и зарегистрирован в Ялте.
Ержов признался в подрыве газопровода. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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Мария Фирсова