В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента.