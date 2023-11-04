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В Кстове при странных обстоятельствах погибла семейная пара

04 ноября 2023, 19:11
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

После гибели супружеской пары в городе Кстове Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в региональном СК. Правоохранители обнаружили трупы 37-летнего мужчины и его 33-летней жены в доме на улице Мира 4 ноября. На телах не было видимых телесных повреждений.

Причиной смерти могло стать отравление угарным газом. В данный момент назначены необходимые медицинские и технические экспертизы для установления точной причины произошедшего.


Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам. Трагедия случилась возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару. 37-летний водитель мусоровоза при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода.

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#полиция
#полицейские
#новости
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В Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома замуж
04 ноября 2023, 17:02

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Ученица 6 класса сообщила матери, что бросает учёбу и переезжает к жениху в Пензу.
SHOT пишет, что 1 ноября днём после уроков школьница вызвала себе такси из дома в селе Дубовый Овраг и поехала в сторону вокзала. Всё, что известно маме: дочь решила выйти замуж за какого-то парня из Пензы. Откуда он появился, неясно, но, скорее всего, школьница познакомилась с ним в социальных сетях.
 
Девочка раньше нормально училась и из дома никогда не убегала. Личность суженого устанавливают. Также полицейские ищут очевидцев, которые могли заметить перемещение ребёнка.

Ранее сообщалось, что китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки. 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.

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#свадьба
#дети
#школьники
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Полиция оштрафовала воронежцев за катание в ванне, привязанной к машине
04 ноября 2023, 17:00

Фото: iStock/z1b

Полиция привлекла к ответственности нескольких молодых людей, которые катались в привязанной к машине ванне по центру Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Воронежской области.
Отмечается, что видео с катающимися в ванне молодыми людьми попало в сеть, где его и заметили правоохранительные органы.

Инспекторы ГИБДД оштрафовали 21-летнего владельца автомобиля Honda, который 3 ноября в районе 20:45 возил по центральным улицам города своих друзей, сидящих в ванне. 

Уточняется, что он привлечён к ответственности сразу по двум статьям КоАП о перевозке пассажиров вне кабины автомобиля, а также за перемещение по дорожной полосе, специально выделенной для маршрутных транспортных средств.

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#воронеж
#гибдд
#полиция
#штраф
#нарушение
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Экс-президент Гвинеи совершил побег из тюрьмы
04 ноября 2023, 16:02

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы.
BBC пишет, что группа злоумышленников штурмовала тюрьму в столице страны Конакри ранним утром в субботу, 4 ноября, освободив Камару и других троих заключенных. Министр юстиции Гвинеи Чарльз Альфонс Райт подтвердил побег экс-президента страны.
 
«Мы их найдем. И виновные будут привлечены к ответственности», —сказал Райт.
Гвинейские власти временно закрыли границы страны. Кроме Муссы Дадиса Камары совершил побег бывший министр правительств полковник Клод Пиви.Камара и его сторонники содержались в тюрьме за ликвидацию представителей оппозиции.
 
Мусса Дадис Камара правил Гвинеей с 24 декабря 2008 года по 21 декабря 2010 года. Камара обвинялся в причастности к убийству 157 протестующих на стадионе Конакри 28 сентября 2009 года.
 
В январе 2010 года Камара говорил, что не вернётся на родину. Но в сентябре прошлого года он вернулся в Гвинею.

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Главного рязанского судебного пристава могли убить из ревности

В Рязани задержали возможного убийцу главного судебного пристава

В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины
 
#тюрьма
#президент
#чп
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Главного рязанского судебного пристава могли убить из ревности
04 ноября 2023, 15:31

Фото: istock/choochart choochaikupt

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани.
Shot пишет, что 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. По предварительной информации, мотивом стала ревность. Жена убийцы работала в ФССП вместе с 35-летним погибшим Сергеем Калужским.
 
1 ноября, в День судебного пристава, убийца оделся во всё чёрное, скрылся под маской и поехал караулить начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и району Сергея Калужского рядом с его домом на Сельских строителей. Когда мужчина возвращался с работы с продуктами и канистрой воды, Ананикян выстрелил три раза — в голову, грудь и в живот. После чего скрылся на велосипеде. Его искали несколько дней.
 
Следователи думали, что мотивом убийства была профессиональная деятельность жертвы. Но всё оказалось иначе. У Ананикяна не было долгов. На допросе он рассказал, что испытывал сильную неприязнь к Калужскому. Задержанный с женой воспитывал двоих детей.
 
У Сергея Калужского остались жена и двое детей-школьников. 

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#убийство
#рязанская область
#новости
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В Рязани задержали возможного убийцу главного судебного пристава
04 ноября 2023, 14:49

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Полиция задержала в Рязани подозреваемого в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов.
Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 4 ноября, пишет ТАСС. Полицейским совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии удалось задержать местного жителя 1979 года рождения.
 
Напомним, 35-летнего капитана Сергея Калужского, начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, застрелили вечером 1 ноября.

Убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава. Труп Калужского нашли прохожие рядом с домом на улице Сельских Строителей. Мужчина был убит тремя выстрелами. Пули попали в грудь, живот и голову. 

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#рязанская область
#убийство
#следователи
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Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве
04 ноября 2023, 14:40

Фото: iStock/Akintevs

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере.
Mash сообщает, что такое решение вынес столичный суд. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.

Во время заседания стало известно, что у Аяза Шабутдинова кроме российского есть гражданство Сент-Люсииа — маленького островного государства в Северной Америке, которое является членом Содружества наций. По этому документу Шабутдинов выезжал за рубеж в обход санкций. Также у него нашли визы в США, Италию, ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где он приобрёл недвижимость в 2021–2022 годах.

Гендиректора «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск. Сообщается, что он успел скрыться в ОАЭ.

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#блогер
#уголовное дело
#новости
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В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины
04 ноября 2023, 11:23

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

В Новосибирске спасателям пришлось распилить и разъединить зубья вил, насквозь проткнувшие голову мужчины.
Об этом пишет Telegram-канале «Спасатели МАСС». В сообщении сказано, что потребовались высокий уровень профессионализма и ювелирная точность действий.
 
Процедура проводились в операционной одной из больниц Новосибирска. Хирурги и спасатели помогли мужчине. Закончив манипуляции, 52-летнего мужчину передали медикам для дальнейшего лечения.
 
Как вилы оказались в голове местного жителя, не уточняется.

Ранее сообщалось, что уральские врачи реконструировали пищевод и вернули девушке возможность питаться. Уточняется, что у 19-летней девушки был диагностирован химический ожог пищевода. Врачи второго хирургического отделения Областной клинической больницы провели её успешную операцию.

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#врачи
#спасатели
#новости
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Сайты форума «Россия» подверглись хакерской атаке из Украины
Сайты выставки-форума «Россия» подверглись кибератаке из Украины
04 ноября 2023, 11:18

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Сайты Международной выставки-форума «Россия», которая открылась в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
Уточняется, что кибератака была осуществлена с территории Украины, США, Германии и других недружественных государств. 

Хакеры смогли нарушить корректную работу сразу пяти порталов форума.

Однако, несмотря на это, в пресс-службе отметили, что недружественным странам не удалось сорвать проведение выставки, а также не дать россиянам узнать о достижениях своего государства. Организаторы уверяют, что на форум прибыло большое количество москвичей и гостей города из многих регионов России. 

Напомним, что выставка-форум «Россия» торжественно открылась на территории ВДНХ 4 ноября. Она приурочена ко Дню народного единства. На выставке свои стенды представили все 89 регионов страны. Выставка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года.

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#хакер
#кибербезопасность
#сайт
#форум
#россия
#вднх
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В Ставропольском крае три человека и ребенок погибли в аварии с Газелью
04 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/artolympic

В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте.
РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела Лада. Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы. 
 
В легковом автомобиле находились двое полицейских и мама с девочкой. Женщина обратилась в полицию из-за семейного скандала и побоев. Их везли в больницу, где должно было пройти обследование.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер. Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель двигался  со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705 км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина слетела с трассы и опрокинулась.

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#авария
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