В Кстове при странных обстоятельствах погибла семейная пара

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После гибели супружеской пары в городе Кстове Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в региональном СК. Правоохранители обнаружили трупы 37-летнего мужчины и его 33-летней жены в доме на улице Мира 4 ноября. На телах не было видимых телесных повреждений.
Причиной смерти могло стать отравление угарным газом. В данный момент назначены необходимые медицинские и технические экспертизы для установления точной причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам. Трагедия случилась возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару. 37-летний водитель мусоровоза при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода.
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Причиной смерти могло стать отравление угарным газом. В данный момент назначены необходимые медицинские и технические экспертизы для установления точной причины произошедшего.
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Мария Фирсова