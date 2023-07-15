В кубанском поселке ливневые потоки смыли пешеходный мост

Необходимо выпустить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под ареста, поскольку нахождение под стражей может привести к его смерти. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении, опубликованном на сайте РПЦ.