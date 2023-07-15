В кубанском поселке ливневые потоки смыли пешеходный мост

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Непогода продолжает бушевать в Краснодарском крае. В поселке Новомихайловское Туапсинского района на глазах у местных жителей потоки воды смыли пешеходный мост.
В Новомихайловском под напором воды на глазах у изумленных местных жителей рухнул пешеходный мост. Металлическая конструкция не выдержала все увеличивающихся ливневых потоков. Также в поселке подтоплены 25 придомовых территорий, в некоторые дома вошла вода. Из опасной зоны эвакуировано 15 человек. Сохраняется высокая вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках.
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Александр Бойцов