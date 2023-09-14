В Кургане при взрыве на заводе «Ростеха» пострадали два человека

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В Кургане на заводе «Ростеха», который производит военную технику, прогремел взрыв, пострадали два сотрудника предприятия\. Об этом сообщает Telegram-канал Baza\.
Уточняется, что пострадали два сотрудника завода. 25-летний сборщик и 38-летний сварщик госпитализированы с ожогами. Причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности. По данному факту проводится проверка.
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Элина Позднякова