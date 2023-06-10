В Кургане преступник пытался сбежать от полиции и сломал себе ноги

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Мужчину остановили за нарушение правил ПДД и привезли в участок. Там он категорически отказался проходить медицинское освидетельствование. Когда полицейский вышел из кабинета, нарушитель выскочил из камеры, забрался на крышу подсобки и перемахнул через забор.
В СМИ отметили, что беглец уже дважды был судим.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ по Иркутской области заявил о возбуждении уголовного дела по факту пропажи полуторагодовалой девочки на берегу реки.