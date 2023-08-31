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В Курганской области мужчина хотел заживо сжечь школьников

31 августа 2023, 13:27
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Житель Курганской области облил двоих подростков бензином из канистры и поджог.
РЕН ТВ пишет, что подростки (14 и 15 лет) остались живы. Их доставили в больницу с ожогами 98% тела.

Поздно вечером 30 августа рядом с сельским домом культуры в деревне Верхнеглубокое 22-летний безработный местный житель облил бензином школьников, а затем поджог их.


По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае умерла школьница, которую подросток облил бензином и поджёг.

В Минздраве рассказали, что пермские врачи сделали всё, что могли, но спасти девочку не удалось. Медики с 8 июля боролись за жизнь 15-летней школьницы, но она скончалась от последствий полученных травм. У неё было обожжено 90% тела.

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#чп
#полиция
#подростки
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В Курганской области скончался один из двух подростков, подожжённых мужчиной
31 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/artolympic

В Курганской области 22-летний безработный мужчина облил бензином и поджог двух школьников (14 и 15 лет).
Поздно вечером 30 августа рядом с домом культуры в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа мужчина поджог подростков.
 
Борт санавиации доставил школьника с тяжелыми ожогами в больницу Кургана. Он получил ожог тела более 95% и ожоговый шок. В больнице ребёнок скончался. 
 
Второй подросток получил ожоги 14% тела от первой до третьей степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки облили горючим и подожгли 15-летнюю девушку. Перед этим они изнасиловал её.

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#полиция
#ожоги
#дети
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В штате Иллинойс четыре ребенка получили ранения при стрельбе
31 августа 2023, 16:55

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла вечером в среду на юге города Пеория в штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал ABC.
Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Пять человек получили огнестрельные ранения, у одного из пострадавших резаная рана.

По данным полиции штата,  двое раненых находятся в тяжелом состоянии. На данный момент личность преступника не установлена.

Ранее в Москве в квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар, после его ликвидации в жилом помещении был обнаружен труп женщины. Уточняется, что для выяснения точных причин возникновения возгорания будет проведена техническая экспертиза.

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#пожар
#труп
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#человек
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Во Флориде из-за наводнения появились патогены, которые вызывают потерю конечностей
31 августа 2023, 16:47

Фото: istockphoto/Christian Feldhaar

Наводнения во Флориде приводят к увеличению числа патогенов в системах водоснабжения.
По словам профессора университета Флориды Антарприт Ютла, в затопленных районах Флориды могут находиться бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. Newsweek пишет, что заражение данными патогенными может привести к потере конечностей или летальному исходу.
 
Употребление продуктов, которые содержат бактерии, может привести к сепсису или смерти. Инфекция может оказаться в организме человека через открытую рану. Заразившимся необходима интенсивная терапия или ампутация конечностей. Статистика утверждает, что 1 из 5 случаев заражения заканчивается летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Польше от легионеллеза умерли ещё два человека. Число погибших от этого заболевания достигло 18. Болезнь в республике началась с 18 августа. Пока неизвестно, что явилось основным источником заражения. Предварительно сообщается, что на развитие инфекции сказалась местная система водоснабжения.

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#сша
#болезни
#врачи
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В Москве в сгоревшей квартире обнаружен труп женщины
31 августа 2023, 16:37

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве в квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар, после его ликвидации в жилом помещении был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома в Стрельбищенском переулке произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1949 г.р.», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для выяснения точных причин возникновения возгорания будет проведена техническая экспертиза. Прокуроры Пресненской межрайонной прокуратуры контролируют ход доследственной проверки, которая назначена по данному факту.

Ранее также стало известно, что житель Курганской области облил двоих подростков бензином из канистры и поджёг. Один из подростков получил 98% ожогов тела и позднее скончался в больнице. Второй мальчик получил 10% ожогов. Он также находится в больнице.

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Продюсер Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Гамзаева
31 августа 2023, 16:33

Фото: iStock/BrianAJackson

Продюсер Грант Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, после совершения преступления, Палагаев выстрелил себе в плечо, чтобы отвести от себя подозрения. 

Напомним, ранее в подмосковном доме известного продюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка. Палагаев получил ранение руки, а рядом с ним нашли тело мужчины с пистолетом в руке.

Вечером в субботу, 26 августа в гости к деятелю кино в его дом в СНТ «Тихая Дубрава» пришли друзья, с которыми они выпивали и веселились всю ночь. Позже один из гостей, которого хозяин не знал, достал пистолет и выстрелил в правую руку Палагаеву. Тот потерял сознание. Когда Палагаев очнулся, то увидел рядом с собой тело неизвестного мужчины с ранением головы и левой части груди. 

Сегодня, 31 августа, стало известно об убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева в Подмосковье. По словам дочери Гамзаева, экс-депутат был убит 26 августа, предварительно, из огнестрельного оружия. 

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#пистолет
#мужчины
#депутат
#ранение
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В сеть попали страшные кадры: Гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену
В Барнаульском цирке гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену
31 августа 2023, 16:09

Фото: iStock/chaoss

В Барнаульском цирке гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену, кадры происшествия публикует Telegram-канал 112.
На глазах у десятков зрителей, 23-летняя гимнастка сорвалась с лент и упала навзничь.

На кадрах видно, что она достаточно неудачно упала на шею. 
Девушку экстренно госпитализировали с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали клоуна «Андрюшу» Андрея Николаева. У него обнаружили острую стадию механической желтухи. Кроме того, врачи диагностировали у артиста коронавирус. Однако, позже сам артист опроверг информацию о своей госпитализации и заявил, что находится дома.

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#гимнастика
#падение
#скорая помощь
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Спасатели «Мособлпожспас» оказали помощь прикованной к постели пенсионерке
31 августа 2023, 16:08

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В среду, 30 августа, работники 229-й пожарно-спасательной части вскрыли дверь в квартиру, в которой находилась прикованная к постели пожилая женщина, проживающая в Луховицах.
Спасатели выяснили обстоятельства произошедшего: внук пришёл навестить болеющую бабушку, и открывая дверь, случайно сломал ключ, сообщает «Радио 1» пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

«С помощью механического инструмента спасатели в присутствии сотрудника полиции извлекли личинку из замка и фрагмент сломанного ключа, вскрыли дверь и обеспечили доступ мужчины в квартиру к родной бабушке», — пояснил Старший смены 229-й пожарно-спасательной части Сергей Макаров.

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В московском особняке нашли человеческие останки, которые пролежали там больше 50 лет
В московском особняке нашли человеческие останки 50-летней давности
31 августа 2023, 15:57

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В особняке, расположенном в центре столицы, обнаружили человеческие останки, пролежавшие там более 50 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет.
Особняк расположен на Спартаковской улице. Построили его более ста лет назад - в 1917 году. 

Останки обнаружили во время ремонтных работ. 

Сотрудники Следственного комитета забрали находку для проведения ряда необходимых экспертиз. По предварительным данным, останкам более 50 лет.

Ранее во время реставрации здания на Малой Никитской улице в Москве нашли череп и кости человека. Они находились на глубине 1,5 метра под ним. Обнаружили останки, когда сняли напольное покрытие.

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#следственный комитет
#москва
#ремонт
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Мигранты избили 14-летнего перспективного вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове
31 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/mrohana

Мигранты избили 14-летнего перспективного вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове за то, что он обознался и поздоровался. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что 14-летний Марк возвращался домой и увидел возле Баковского пруда компанию. Парень решил, что это его знакомые, и помахал им рукой. Позже Марк понял, что обознался, и попросил прощения.

В результате, на молодого человека напали мигранты. Со слов мамы пострадавшего, у мальчика было несколько рассечений. Из-за этого лицо и одежду почти полностью залило кровью

Отмечается, что на мигрантов написали заявление в полицию. На данный момент преступников разыскивают.

Напомним, экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева убили в Подмосковье.

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