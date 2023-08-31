В Курганской области мужчина хотел заживо сжечь школьников

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Поздно вечером 30 августа рядом с сельским домом культуры в деревне Верхнеглубокое 22-летний безработный местный житель облил бензином школьников, а затем поджог их.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае умерла школьница, которую подросток облил бензином и поджёг.
В Минздраве рассказали, что пермские врачи сделали всё, что могли, но спасти девочку не удалось. Медики с 8 июля боролись за жизнь 15-летней школьницы, но она скончалась от последствий полученных травм. У неё было обожжено 90% тела.
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