В Курганской области скончался один из двух подростков, подожжённых мужчиной

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В Курганской области 22-летний безработный мужчина облил бензином и поджог двух школьников (14 и 15 лет).
Поздно вечером 30 августа рядом с домом культуры в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа мужчина поджог подростков.
Борт санавиации доставил школьника с тяжелыми ожогами в больницу Кургана. Он получил ожог тела более 95% и ожоговый шок. В больнице ребёнок скончался.
Второй подросток получил ожоги 14% тела от первой до третьей степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее в Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки облили горючим и подожгли 15-летнюю девушку. Перед этим они изнасиловал её.
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Борт санавиации доставил школьника с тяжелыми ожогами в больницу Кургана. Он получил ожог тела более 95% и ожоговый шок. В больнице ребёнок скончался.
Ранее в Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки облили горючим и подожгли 15-летнюю девушку. Перед этим они изнасиловал её.
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Мария Фирсова