В курганской школе ребёнку воткнули в глаз стекло от очков

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В Кургане младшеклассник ударил сверстника и попал ему стеклом от очков в глаз.
В курганской школе между младшеклассниками возник конфликт, пишет URA.ru. Мать пострадавшего ребёнка рассказала, что вместо одного из уроков был организован планетарий. В помещение не впустили учителей из-за нехватки мест.
Во время занятия один из детей поднял руку, желая задать вопрос, и задел мальчика из параллельного класса. В ответ на это школьник ударил сверстника кулаком. У мальчика были очки. Они разбились в драке. Стекло травмировало глаз и веко ребенка. По словам матери, у ребёнка диагностировано проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза.
После драки пострадавшего ребёнка отправили к классному руководителю. Учитель обработала рану перекисью. Родителям ничего не сообщили.
Теперь из-за травмы младшеклассник не может ходить в спортивную секцию. В возбуждении уголовного дела семье было отказано: ребенку был причинён вред средней тяжести.
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Во время занятия один из детей поднял руку, желая задать вопрос, и задел мальчика из параллельного класса. В ответ на это школьник ударил сверстника кулаком. У мальчика были очки. Они разбились в драке. Стекло травмировало глаз и веко ребенка. По словам матери, у ребёнка диагностировано проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза.
Теперь из-за травмы младшеклассник не может ходить в спортивную секцию. В возбуждении уголовного дела семье было отказано: ребенку был причинён вред средней тяжести.
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Мария Фирсова